Карелия поменяла «оранжевый» на «желтый» цвет на прогностической карте предупреждений гидрометцентра.

Предупреждение об опасной погоде продлили до вечера субботы. Все из-за грозы, причем греметь может местами. Предупреждение синоптиков будет действовать до 21 часа 6 июля.

Ранее в Карелии было объявлено штормовое предупреждение из-за дождя, грозы, града и сильного ветра. // фото freepik.com/ jplenio1