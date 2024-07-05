05 июля 2024, 21:24
Предупреждение об опасной погоде продлили до вечера субботы
«Желтый» уровень опасности из-за грозы объявлен в республике
Карелия поменяла «оранжевый» на «желтый» цвет на прогностической карте предупреждений гидрометцентра.
Предупреждение об опасной погоде продлили до вечера субботы. Все из-за грозы, причем греметь может местами. Предупреждение синоптиков будет действовать до 21 часа 6 июля.
Ранее в Карелии было объявлено штормовое предупреждение из-за дождя, грозы, града и сильного ветра. // фото freepik.com/ jplenio1