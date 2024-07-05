Дожди задержатся в Карелии и в субботу

В субботу в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +13, +15, днем +18, +20, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии также облачно с прояснениями. В большинстве районов кратковременные дожди. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +11, +16, днем +17, +22.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +11, днем +20;

В Кондопоге, Сегеже ночью +12, днем +20;

В Медвежьегорске ночью +12, днем +21;

В Олонце ночью +12, днем +19;

В Пудоже ночью +11, днем +21;

В Сортавале, Суоярви ночью +11, днем +19. // фото «Петрозаводск говорит»