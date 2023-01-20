В Ведлозере подвели итоги конкурса «Рождественские чудеса»

В Ведлозере Пряжинского района подвели итоги конкурса рисунков и поделок «Рождественские чудеса». Конкурс организовал приход храма пророка Илии. В творческом состязании, которое проходило с 19 декабря по 6 января, могли принять участие все желающие. Основными темами стали – Рождество и любимый храм.

«Хорошо показала себя ведлозерская школа – учителя и ученики провели большую подготовительную работу. Каждый второй ученик стал участником конкурса. Все рисунки, безусловно, достойны внимания. Некоторые из них достигают высокого художественного уровня»,

— рассказал отец Георгий, настоятель Ильинского храма в селе Ведлозеро.

Участниками конкурса рисунков и поделок стали 82 человека. Победители получили призы. На праздничной встрече, которая прошла в стенах сельской школы 19 января, дети пели песни, читали стихи, говорили о православных традициях. // фото со страницы «МБУ Ведлозерская СОШ»