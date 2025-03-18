18 марта 2025, 19:01
В трех регионах школьники сдадут только два экзамена
Изменения коснутся Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области
Фото: piхabay
Школьники-девятиклассники из Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области смогут сдать только два экзамена, если будут поступать в колледжи. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Поступающие в колледжи девятикласники будут сдавать только русский язык и математику. Ученики, желающие продолжить обучение в 11 классе, будут сдавать четыре экзамена: основные и дополнительные (по выбору).
Если эксперимент покажет хорошие результаты, то такой формат ОГЭ будет распространен и в других регионах.