Петрозаводчане боятся переходить дорогу в одном из районов города

В паблике "Подслушано в ПТЗ" житель района Рыбка привлек внимание администрации к необорудованному, единственному пешеходному переходу. Автор поста привел страшную статистику: сколько людей было сбито на этом пешеходнике.

Уже в течение пяти лет жители района Рыбка ждут, пока оборудуют единственный пешеходный переход. За последние годы, отмечает автор поста, было сбито пять человек. Последний инцидент произошел 17 марта.

Автор просит администрацию обспечить безопасность петрозаводчан, найти финансовые возможности для обустройства пешеходника.