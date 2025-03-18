В России отметили, за что водители могут "влететь" на полмиллиона

Если водитель сбил животное и присвоил егу тушу себе, то его могут привлечь к уголовной ответственности. Наказание за это преступление - штраф в размере до 500 тысяч рублей, об этом сообщает "Газета.ru".

За присовоение туши сбитого животного предусмотрены и другие виды наказаний. Например, штраф в размере дохода преступника за период до двух лет или исправительные работы в течение двух лет. Также виновного по решению суда могут лишить свободы на срок до двух лет.

Эксперты отметили, что в 2025 году штрафы для водителей выросли примерно в 1,5 раза.