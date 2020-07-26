В Telegram появилась функция видеозвонков. Сейчас она находится в стадии тестирования, но пользователи iOS уже могут ей воспользоваться, пишет «Лента.ру».

Чтобы совершить видеозвонок, нужно скачать из App Store актуальную версию мессенджера. Затем нужно 10 раз нажать на значок настроек в приложении, чтобы открыть Debug-меню, в котором нужно активировать Experimental Feature (Экспериментальные функции). После этого необходимо зайти в профиль, «потянуть аватарку» и воспользоваться функцией.

При этом важно, чтобы собеседник выполнил такие же действия, иначе дозвониться по видеосвязи не получится.