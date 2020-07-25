Муж Екатерины Дорожко футболист Луис Адриано закрутил новый роман

Футболист Луис Адриано, женатый на модели из Петрозаводска Екатерине Дорожко, похоже, закрутил новый роман. Об этом пишет издание Super.

По информации журналистов, новой избранницей спортсмена стала 27-летняя бразильянка Лума Симойнш. Девушка также работает моделью. Отношения между молодыми людьми длятся уже четыре месяца. Футболист не афиширует свою новую девушку, но та активно признается ему в любви в своих сториз и делится фотографиями с футбольных матчей.

Отметим, что недавно Луис Адриано удалил со своей страницы в Instagram все фотографии с Екатериной Дорожко. Девушка также в течение долгого времени не публиковала никаких снимков с мужем.

Луис Адриано играл за московский «Спартак» с января 2017 года, покинув команду в 2019 году. В составе московского клуба он стал чемпионом России.

Ради бывшей петрозаводчанки Екатерины бразильский футболист расстался с женой, с которой у него трое общих детей. После перехода футболиста из «Спартака» в «Палмейрас» наша бывшая землячка улетела с игроком на ПМЖ в Бразилию, где вышла за него замуж.