Новые функции появятся в WhatsApp

В мессенджере WhatsApp вскоре появятся новые функции. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Так, в скором времени юзеры смогут использовать один и тот же аккаунт на четырех устройствах. В интерфейсе приложения появится новый пункт - Linked Devices («Привязанные устройства»). К профилю можно будет привязать другие смартфоны или компьютеры.

Также разработчики совершенствуют функцию поиска. При поиске сообщения можно будет фильтровать его тип (фотографии, видео, ссылки, GIF-файлы, аудио и документы).

Обе функции в данный момент находятся в разработке. Дата их появления не называется.