24 июля 2020, 21:15
Новые функции появятся в WhatsApp
Разработчики популярного мессенджера вводят новые возможности для удобства пользователей
В мессенджере WhatsApp вскоре появятся новые функции. Об этом сообщает портал WABetaInfo.
Так, в скором времени юзеры смогут использовать один и тот же аккаунт на четырех устройствах. В интерфейсе приложения появится новый пункт - Linked Devices («Привязанные устройства»). К профилю можно будет привязать другие смартфоны или компьютеры.
Также разработчики совершенствуют функцию поиска. При поиске сообщения можно будет фильтровать его тип (фотографии, видео, ссылки, GIF-файлы, аудио и документы).
Обе функции в данный момент находятся в разработке. Дата их появления не называется.