Ярчайшая за последние годы комета максимально приблизилась к Земле

Самая яркая за последние семь лет комета C/2020 F3 (NEOWISE) подошла на минимальное расстояние к Земле. Об этом сообщили в Московском планетарии.

В эти дни небесное тело приблизилось к нашей планете на расстояние примерно 100 миллионов километров. Сейчас в небе комету можно разглядеть вечером и в первую половину ночи. Она должна находиться где-то между Капеллой (самой яркой звездой созвездия Возничий) и Большой Медведицей.

Комета уже начинает терять свой блеск. Эксперты отмечают, что благодаря более темным ночам сейчас небесное тело можно увидеть с помощью простых оптических приборов - биноклей, телескопов, монокуляров. В более мощные телескопы можно рассмотреть даже структуру хвоста кометы.