24 июля 2020, 20:05
Ярчайшая за последние годы комета максимально приблизилась к Земле
Темные ночи позволят наблюдать небесное тело с помощью простых оптических приборов
Самая яркая за последние семь лет комета C/2020 F3 (NEOWISE) подошла на минимальное расстояние к Земле. Об этом сообщили в Московском планетарии.
В эти дни небесное тело приблизилось к нашей планете на расстояние примерно 100 миллионов километров. Сейчас в небе комету можно разглядеть вечером и в первую половину ночи. Она должна находиться где-то между Капеллой (самой яркой звездой созвездия Возничий) и Большой Медведицей.
Комета уже начинает терять свой блеск. Эксперты отмечают, что благодаря более темным ночам сейчас небесное тело можно увидеть с помощью простых оптических приборов - биноклей, телескопов, монокуляров. В более мощные телескопы можно рассмотреть даже структуру хвоста кометы.