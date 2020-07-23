Женщина гуляла с собаками и умерла от удушения поводком

В британском городе Рексхем женщина пошла гулять со своими собаками и погибла на прогулке от удушения поводком. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает «Лента.ру».

47-летнюю Дебору Мэри Робертс заметила лежащей на земле маленькая девочка. Она нашла работавших неподалеку мужчин и рассказала им, что женщина задыхается, и ей нужна помощь. На место происшествия прибыли медики, но спасти британку им не удалось - была зафиксирована смерть. Каким образом поводок обвился вокруг шеи погибшей, неясно.

Неизвестна также порода собак, с которыми гуляла женщина. Однако, на ее странице в Facebook были обнаружены ссылки на сообщество любителей стаффордширских бультерьеров.