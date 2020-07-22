Азиатка не стриглась 64 года и отрастила многометровые волосы

Пожилая женщина из Вьетнама за 64 года ни разу не мыла волосы с шампунем и не остригала их. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на азиатские СМИ.

83-летняя Нгуйен Тхи Динх в первый раз в жизни постриглась в 19 лет. После этого случая у нее начались проблемы со здоровьем - сильные головные боли не прошли даже после того, как родители отвели ее на прием к врачу. Назначенные лекарства не помогали. Девушка решилась больше никогда не стричься.

В итоге с тех пор на протяжении десятилетий женщина ни разу не обращалась к парикмахеру. Сейчас длина ее волос достигает шести метров, они свалялись в толстый жгут, напоминающий питона.