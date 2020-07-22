Женщина точно предсказала дату и время своей смерти

Пожилая жительница Таиланда смогла в точности предсказать время своей смерти. Об этой истории рассказывает «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным журналистов, 17 июля 91-летняя Марнсри Хамсорн заявила сыну, что умрет 19 июля около 17:30. Сын тайки рассказал, что за некоторое время до этого он стал замечать, что мать разговаривает сама с собой. Она объяснила мужчине, что говорит с духами умерших родственников, и они зовут ее к себе.

Вечером 19 июля женщине стало плохо. Прибывшие около 18:30 на место медики констатировали ее смерть. Тело женщины обнаружили на кровати. Причиной ее гибели назвали удушье.