21 июля 2020, 07:25
Появились сбои в работе WhatsApp по всему миру
О проблемах стало известно сегодня около четырех утра
Пользователи WhatsApp из разных стран мира заявили, что в работе мессенджера наблюдается сбой, пишет RT. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
Отмечается, что о проблемах стало известно около четырех утра по московскому времени.
При этом больше всего жалоб поступает из стран Латинской Америки. Также о сбое заявляют некоторые пользователи в США, Колумбии и Гонконге.
По данным портала, 70% столкнувшихся с неполадками заявили о проблемах с соединением. 27% испытывают проблемы с отправкой сообщений, а 3% – с авторизацией.
В июне пользователи сообщали о сбоях в работе Instagram.