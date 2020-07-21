Появились сбои в работе WhatsApp по всему миру

Пользователи WhatsApp из разных стран мира заявили, что в работе мессенджера наблюдается сбой, пишет RT. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Отмечается, что о проблемах стало известно около четырех утра по московскому времени.

При этом больше всего жалоб поступает из стран Латинской Америки. Также о сбое заявляют некоторые пользователи в США, Колумбии и Гонконге.

По данным портала, 70% столкнувшихся с неполадками заявили о проблемах с соединением. 27% испытывают проблемы с отправкой сообщений, а 3% – с авторизацией.

В июне пользователи сообщали о сбоях в работе Instagram.