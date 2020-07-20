Мужчину нашли живым на кладбище через четыре месяца после похорон

Необычная история произошла в Египте - мужчину нашли живым через четыре месяца после собственных похорон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание.

Египтянин по имени Мохаммед Эль-Гаммаль страдал от психического расстройства. Он пропал в январе, поиски поначалу ни к чему не привели. Через некоторое время из местной больницы родственникам сообщили о том, что прибыл свежий труп. Почти все они опознали в нем Мохаммеда. Был взят тест ДНК, но семья приняла решение похоронить его, не дожидаясь результатов.

Через четыре месяца ночью на кладбище очевидцы заметили блуждающего мужчину. Его доставили в полицию, где выяснилось, что это и есть пропавший в начале года Эль-Гаммаль. Где находился египтянин все это время, остается неизвестным.