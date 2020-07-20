Популярная европейская страна возобновила выдачу виз россиянам

Франция возобновила процесс выдачи виз россиянам. Об этом сообщает «Лента.ру».

По данным издания, визовые центры Франции снова начали работу в России с 20 июля. Пока что визы выдаются лишь отдельным категориям граждан, например, тем, кто едет за границу на учебу, работу или для воссоединения семьи.

При этом отмечается, что получение визы не гарантирует возможности немедленного въезда в страну. Пока что сохраняются многие ограничения, связанные с распространением коронавируса, в частности, в сфере международного авиасообщения.