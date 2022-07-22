В течение недели в Карелии выявляли незаконный оборот лекарств

В течение недели полицейские Карелии совместно с представителями территориальных отделов Росздравнадзора и Роспотребнадзора провели 17 проверок по выявлению незаконного оборота лекарственных средств и медицинских изделий, а также фактов осуществления предпринимательской деятельности в сфере оказания медицинских услуг без лицензии. В МВД РК подвели итоги операции «Пангея».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, мероприятия были направлены на пресечение преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом в Интернете лекарственных средств, медицинских изделий и биологически активных добавок, в том числе, содержащих запрещенные для использования вещества. Было изъято два образца импортных медизделий, предназначенных для заготовки крови. По образцам назначена патентно-техническая судебная экспертиза.

Кроме того, у граждан в ходе досмотров, проведенных Карельской таможней, выявлены два случая, когда лекарства, содержащие наркотические и психотропные вещества, не были задекларированы при пересечении границы. А такая забывчивость может обернуться лишением свободы от трех до семи лет со штрафом в размере до 1 млн рублей, которые предусмотрены статьей 229.1 УК РФ. Фото: pxhere.