Незапертые автомобили обворовали в Кондопоге

В полицию Кондопоги поступила информация о том, что в одном из микрорайонов города неизвестные совершили кражи из автомобилей местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Так, из одной машины злодеи вытащили магнитолу, колонки и аккумулятор, из другой - аккумулятор, шуруповерт и аудиосистему.

Под подозрением оказались двое 19-летних мужчин. Они рассказали, что катались по району и решили проверить, не открыты ли припаркованные автомобили. В двух случаях им улыбнулась удача. Часть украденных вещей злоумышленники успели продать.

По фактам краж возбуждены уголовные дела. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Фото: unsplash.com