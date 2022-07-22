22 июля 2022, 12:48
Незапертые автомобили обворовали в Кондопоге
Двое молодых ребят подозреваются в имущественных преступлениях
В полицию Кондопоги поступила информация о том, что в одном из микрорайонов города неизвестные совершили кражи из автомобилей местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
Так, из одной машины злодеи вытащили магнитолу, колонки и аккумулятор, из другой - аккумулятор, шуруповерт и аудиосистему.
Под подозрением оказались двое 19-летних мужчин. Они рассказали, что катались по району и решили проверить, не открыты ли припаркованные автомобили. В двух случаях им улыбнулась удача. Часть украденных вещей злоумышленники успели продать.
По фактам краж возбуждены уголовные дела. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Фото: unsplash.com