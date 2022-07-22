Подросток пришел из школы и увидел, как экс-любовник убивает его маму

В Лоухском районе 34-летнего мужчину осудили за убийство. Преступление произошло весной в поселке Чупа. Нетрезвый мужчина заявился к бывшей сожительнице, между бывшими партнерами вспыхнула ссора. Агрессия перешла в насилие. Мужчина схватил нож и девять раз ударил бывшую возлюбленную. Травмы оказались смертельными. Свидетелем убийства стал сын жертвы, сообщили в прокуратуре. 15-летний юноша пришел домой из школы и застал страшную сцену. Подросток позвонил в полицию. Нападавшего мужчину задержали.

В суде обвиняемый так и не смог рассказать, почему убил бывшую сожительницу, поскольку в тот момент был пьян. Вину он свою признал.

Суд отправил убийцу за решетку на девять лет. Отбывать наказание ему предстоит в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в силу. (фото unsplash.com, Kyle Johnson)