В Сяпсе нетрезвый петрозаводчанин отстранен от управления машиной

В поселке Сяпся Пряжинского района инспекторы ДПС спецвзвода ГИБДД отстранили от управления автомобилем «Ниссан» пьяного водителя, петрозаводчанина 1976 года рождения.

Автомобиль отправлен на специализированную стоянку, нарушитель дожидается судебного решения по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.

Госавтоинспекция Карелии напоминает, о нетрезвом водителе необходимо сообщить по телефону полиции 102 или 112. Подробная информация (марка, номер автомобиля и направление его движения) позволит автоинспекторам быстро принять меры для пресечения данного нарушения.

Фото из паблика Госавтоинспекция Карелии