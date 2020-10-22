22 октября 2020, 15:20
В Сяпсе нетрезвый петрозаводчанин отстранен от управления машиной
Госавтоинспекция ловит пьяных даже в небольших населенных пунктах Карелии
В поселке Сяпся Пряжинского района инспекторы ДПС спецвзвода ГИБДД отстранили от управления автомобилем «Ниссан» пьяного водителя, петрозаводчанина 1976 года рождения.
Автомобиль отправлен на специализированную стоянку, нарушитель дожидается судебного решения по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.
Госавтоинспекция Карелии напоминает, о нетрезвом водителе необходимо сообщить по телефону полиции 102 или 112. Подробная информация (марка, номер автомобиля и направление его движения) позволит автоинспекторам быстро принять меры для пресечения данного нарушения.
Фото из паблика Госавтоинспекция Карелии