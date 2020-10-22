Водитель не снял тонировку со стекол автомобиля и лишился свободы

18 октября автоинспекторы остановили автомобиль "Ауди", боковые стекла которого были покрыты материалом темного цвета, светопропускание составило 35% вместо положенных 70%, сообщает паблик "Госавтоинспекция Петрозаводска".

На месте выяснилось, в августе в отношении данного водителя, 1993 года рождения, было вынесено постановление об административном правонарушении по ст. 12.5.3.1КоАП РФ (светопропускание стекол автомобиля не соответствовало установленным требованиям), выдавалось требование об устранении обстоятельств, послуживших совершению административного правонарушения. Водитель должен был в течение суток устранить неисправность, но не сделал этого.

За неповиновение законному требованию сотрудника полиции в отношении водителя составлен административный материал по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. Водитель был задержан до суда и помещен в специализированный приемник центра ИАЗ УМВД России по г. Петрозаводску.

19 октября состоялся суд. Водителю назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 600 рублей.

Фото из группы Госавтоинспекция Петрозаводска