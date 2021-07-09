В субботу в Карелии ожидается пекло

В республиканском Гидрометцентре рассказали о погоде в субботу, 10 июля. В Петрозаводске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью переменный слабый, днем восточный умеренный. Температура воздуха ночью +18, +20, днем +27, +29. Атмосферное давление будет слабо падать.

В Карелии переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью переменный слабый, днем восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +15, +20, на севере местами +9, +14, днем +26, +31, местами +20, +25.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью +16, днем +28;

В Кондопоге ночью +19, днем +28;

В Медвежьегорске ночью +19, днем +29;

В Олонце ночью +16. Днем +31;

В Пудоже ночью +16, днем +30;

В Сегеже ночью +18, днем +28;

В Сортавале ночью +17, днем +29;

В Суоярви ночью +18, днем +30. (фото udmpravda.ru)