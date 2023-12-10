В столице Карелии устраняют опасность

С кровель многоквартирных домов в Петрозаводске работники коммунальных служб убирают свисающие сосульки и снежные наносы, которые могут представлять опасность для жителей города.

Как сообщил в своем паблике Госкомитет РК по жилищному надзору, за неделю были сколоты сосульки, наледи, убран снег на 38 домах.

«Пока шла по городу, встретила сразу две бригады рабочих, которые очищали карнизы и крыши домов от сосулек. Опасные места, где шли работы, были обозначены оградительной лентой»,

— рассказала петрозаводчанка.

Напоминаем, что при появлении наледи и обильного снега на крышах зданий необходимо незамедлительно сообщать в управляющую организацию, в товарищество собственников жилья (ТСЖ ) или единую диспетчерскую службу по телефону: 78-49-41 // фото Алины Гапеевой