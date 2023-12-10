Жители поселка в Карелии объединились, чтобы сделать себе подарок

Активисты поселка Новая Вилга Прионежского района регулярно собираются на катке. Катание на коньках для многих стало любимым занятием. Нововилговцы знают не понаслышке: для того, чтобы получить удовольствие, нужно приложить усилие.

Вот, ребятня и взрослые общими силами поддерживают хорошее состояние катка. Зачастую свой выходной они проводят с лопатами и скребками на местной ледовой арене. В этом году для открытия ледового сезона в Новой Вилге понадобилось семь вечеров.

На праздничном открытии в замечательный солнечный денек обитатели Новой Вилги увидели выступление фигуристки Лии Кунжиной, их не переставал смешить клоунский дуэт Цыпа и Кэт вместе с подругами Бусинкой и Моней. Также на лед вышел хоккейный клуб «Викинги». В общем, морозный декабрьский денек оказался очень богат на положительные эмоции.

«Спасибо ледоварам, которые в обнимку с гидрантом и рукавами трудились для общего блага. Спасибо огромное тем, кому не лень выйти с лопатой и почистить снег после снегопада. Спасибо всем–всем! Когда мы после очередной заливки или расчистки катка расходимся домой, то всегда говорим друг другу спасибо»,

— благодарят друг друга нововилговцы.

Кстати сказать, для всех желающих на катке был организован мастер-класс по катанию на коньках. Возможно, у кого-то из ребят появились новая мечта и цель.

Глн лед, там и горячий чай!

Каток открыт для всех любителей коньков ежедневно и совершенно бесплатно. Воплощение мечты в жизнь для жителей карельского поселка стало возможным благодаря участию в программе поддержки местных инициатив.

«В прошлом году по этой программе купили снегоуборочную машину, очень хороший помощник!», — говорит Лилия Семенушкова. // Фото Лилии Семенушковой