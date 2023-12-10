В ГИБДД обратились к жителям Карелии из-за изменения погоды

В Карелии отступают морозы, и с 10 декабря снова начнутся снегопады. В связи с этим возможно ухудшение видимости на дорогах, предупредили в ГИБДД республики.

В Госавтоинспекции рекомендовали водителям перед поездкой ознакомиться с дорожной ситацией и с прогнозом погоды по пути следования. Автомобилистов попросили контролировать скорость, не допускать резких маневров.

Пешеходам также напомнили, что на дороге следует быть осторожными. Переходить дорогу нужно только в строго установленных местах. При движении в темноте необходимо носить световозвращающие элементы. // Фото ГИБДД Карелии