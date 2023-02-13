В ссоре двух селян одному сломали палец

55-летний житель поселка Лоухи обратился к врачам с переломом пальца. Медики помощь оказали и сообщили в полицию.

Участковый установил при каких обстоятельствах мужчина заработал травму. По версии правоохранителей, у потерпевшего и 52-летнего местного жителя возник конфликт. Когда словесные аргументы были исчерпаны, подозреваемый, как считают в полиции, ударил второго мужчину ногой. Удар пришелся по ноге, оказался сломан палец. Эксперты квалифицировали повреждение, как вред здоровью средней тяжести по признаку длительного расстройства.

Полиция завела уголовное дело. 52-летнему фигуранту может грозить до трех лет лишения свободы. // фото unsplash.com