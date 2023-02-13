13 февраля 2023, 12:13
Происшествия

За экстремизм в интернете осудили жителя Петрозаводска

За комментарии в пабликах ВКонтакте горожанин получил условный срок

Житель Петрозаводска получил судимость и срок. Правда, пока условный – на полтора года лишения свободы. Столько ему дали за экстремизм, сообщили в УФСБ Карелии.

Петрозаводчанина осудили за то, что он публично призывал к экстремистской деятельности.  Соответствующие комментарии размещал в социальной сети «ВКонтакте».

Что это были за комментарии, не сообщается, но сказано, что в них «содержались призывы к экстремизму». Осужденному на два года запретили администрировать сайты. // фото: УФСБ Карелии

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новости карели
Петрозаводск
экстремизм