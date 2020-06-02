В среду воздух в Карелии прогреется до плюс 21

Завтра, 3 июня, в Петрозаводске ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +1+3, днем +15+17.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный слабый, по южным районам умеренный. Температура воздуха ночью +3+8, по южным и восточным районам местами в воздухе и на почве заморозки до -2, днем +16+21, у водоемов местами до +13.

В Костомукше до +18, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже до +15, ясно.

В Сортавале до +15, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме.