02 июня 2020, 07:00
Погода

Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 2 июня

Подробности от Карельского гидрометцентра

Сегодня, 2 июня, в Петрозаводске ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений умеренный. Температура воздуха +13+15.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха +11+16, по западным районам местами до +20.

В Костомукше до +19, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

В Сегеже до +14, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +15, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме.

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