Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 2 июня

Сегодня, 2 июня, в Петрозаводске ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений умеренный. Температура воздуха +13+15.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха +11+16, по западным районам местами до +20.

В Костомукше до +19, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

В Сегеже до +14, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +15, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме.