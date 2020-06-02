02 июня 2020, 07:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 2 июня
Подробности от Карельского гидрометцентра
Сегодня, 2 июня, в Петрозаводске ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений умеренный. Температура воздуха +13+15.
В целом по Карелии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха +11+16, по западным районам местами до +20.
В Костомукше до +19, переменная облачность, возможен небольшой дождь.
В Сегеже до +14, переменная облачность, без осадков.
В Сортавале до +15, ясно.
Геомагнитная обстановка в норме.