01 июня 2020, 17:14
Во вторник воздух в Карелии прогреется до плюс 20
Подробный прогноз погоды от Карельского Гидрометцентра
Завтра, 2 июня, в Петрозаводске ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений умеренный. Температура воздуха ночью +1+3, днем +13+15.
В целом по Карелии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха ночью +2+7, по южным и восточным районам местами в воздухе и на почве заморозки до -1-3, днем +11+16, по западным районам местами до +20.
В Костомукше до +19, переменная облачность, возможен небольшой дождь.
В Сегеже до +14, переменная облачность, без осадков.
В Сортавале до +15, ясно.
Геомагнитная обстановка в норме.
О том, какую погоду ждать на предстоящей неделе, читайте в нашем материале.