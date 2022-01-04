В среду в Карелии заметно потеплеет

Завтра, 5 января, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Снег. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью -14, -16°С, днем -3, -5°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. В большинстве районов снег, по южным и центральным районам местами сильный. Ночью местами метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью -9, -14°С, при прояснениях местами до -22°C, на юге местами -3, -8°С, днем -5, -10°C, местами до -15°С, на юге 0, -5°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -13-15, пасмурно, снег.

В Сегеже -9-14, пасмурно, сильный снег.

В Сортавале 0-3, пасмурно, сильный снег.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/john_Ioannidis