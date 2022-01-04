Снегопады ожидаются сегодня в Карелии

Сегодня, 4 января, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха -13,-15°С. Атмосферное давление будет понижаться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшой снег, на юго-западе местами умеренный. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха -13, -18°C, местами до -24°С, на юго-западе -8,-13°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -16-20, пасмурно, небольшой снег.

В Сегеже -15-17, пасмурно, небольшой снег.

В Сортавале -11-13, пасмурно, снег.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/Erik_Karits