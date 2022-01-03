В Карелии похолодает до минус 29

Завтра, 4 января, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -18, -20°С, днем -13,-15°С. Атмосферное давление будет понижаться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов небольшой снег, на юго-западе местами умеренный. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -18, -23°С, местами до -29°C, на юго-западе -11, -16°С, днем -13, -18°C, местами до -24°С, на юго-западе -8,-13°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -16-20, пасмурно, небольшой снег.

В Сегеже -15-17, пасмурно, небольшой снег.

В Сортавале -11-13, пасмурно, снег.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/ulleo