03 января 2022, 09:00
Приятный день для зимних радостей
Прогноз погоды на сегодня, 3 января
Согласно прогнозу Карельского гидрометцентра, в Карелии сохранится по-настоящему зимняя погода.
По республике - переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер днем юго-восточный слабый.
Температура воздуха -13, -18°С, местами до -23°С, на юго-западе -10, -15°С в течение суток.
В Петрозаводске переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер днем юго-восточный слабый.
Температура воздуха -15, -17°С. Атмосферное давление будет мало меняться. // Фото: Sonyuser / Pixabay