Приятный день для зимних радостей

Согласно прогнозу Карельского гидрометцентра, в Карелии сохранится по-настоящему зимняя погода.

По республике - переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер днем юго-восточный слабый.

Температура воздуха -13, -18°С, местами до -23°С, на юго-западе -10, -15°С в течение суток.

В Петрозаводске переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер днем юго-восточный слабый.

Температура воздуха -15, -17°С. Атмосферное давление будет мало меняться. // Фото: Sonyuser / Pixabay