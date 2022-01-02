Завтра нас ждет хороший зимний денек

Согласно прогнозу Карельского гидрометцентра, в Карелии сохранится по-настоящему зимняя погода.

По республике - переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер ночью западный, северо-западный умеренный, днем юго-восточный слабый.

Температура воздуха ночью -17, -22°С, местами до -27°С, днем -13, -18°С, местами до -23°С, на юго-западе -10, -15°С в течение суток.

В Петрозаводске переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер ночью северо-западный умеренный, днем юго-восточный слабый.

Температура воздуха ночью -20, -22°С, днем -15, -17°С. Атмосферное давление будет ночью расти, днем мало меняться. // Фото: NickyPe / Pixabay