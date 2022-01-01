В Карелии ожидаются сильный ветер и метель

1 января в Петрозаводске, по прогнозу регионального Гидрометцентра, облачно с прояснениями. Ожидается небольшой снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -6, -8 в течение суток.

В Карелии облачно с прояснениями. Небольшой снег. В отдельных районах метель. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха -5, -10, местами до -15 в течение суток.

По информации Гидрометцентра России, в Калевале днем -7;

В Кондопоге днем -7;

В Медвежьегорске днем -6;

В Олонце днем -6;

В Пудоже днем -7;

В Сегеже днем -6;

В Сортавале днем -7;

В Суоярви днем -8.

Региональное МЧС предупредило о непогоде. 1-2 января местами по северным районам Карелии ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 15-17 метров в секунду, снег, метель. (фото pixabay.com, 4240513)