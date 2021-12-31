Первый день нового года встретит жителей Карелии небольшим снегом

В Петрозаводске 1 января, по прогнозу регионального Гидрометцентра, облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -6, -8 в течение суток. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии облачно с прояснениями. Небольшой, ночью местами умеренный снег. В отдельных районах метель. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха -5, -10, местами до -15 в течение суток.

По информации Гидрометцентра России, в Калевале ночью -12, днем -7;

В Кондопоге ночью -10, днем -7;

В Медвежьегорске ночью -9, днем -6;

В Олонце ночью -12, днем -6;

В Пудоже ночью -11, днем -7;

В Сегеже ночью -10, днем -6;

В Сортавале ночью -13, днем -7;

В Суоярви ночью -12, днем -8.

Региональное МЧС также распространило предупреждение о непогоде. 1-2 января местами по северным районам Карелии ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 15-17 метров в секунду, снег, метель. (фото pixabay.com, JillWellington)