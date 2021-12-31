Синоптики рассказали о погоде в Карелии в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в Карелии ожидается небольшой снег и легкий морозец. Температура воздуха не опустится ниже -6, -8, сообщает группа «Карельский ГидроМет».

В первый день нового года в холодной части циклона зона наиболее интенсивных осадков сместится к востоку, атмосферное давление будет расти, усилится ветер северо-западного направления. Местами возможны метели. Мороза также не ожидается. Температура воздуха составит от -5 до -10 в течение суток.

Однако затем мороз начнет крепчать. По предварительным прогнозам, со 2 января осадки станут несущественными, подморозит до -15,-20, местами до -25, -30, днем температура не превысит -13,-18. Ближе к Рождеству на Карелию выйдет очередной циклон, который принесет осадки и потепление.

В первые дни года Тигра в Петрозаводске ожидается снег, будет скользко. По сообщению Единой дежурно-диспетчерской службы, в субботу, 1 января, температура воздуха в пределах -10, -15 градусов, ветер северо-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Прогнозируется небольшой снег. На дорогах гололедица.

В воскресенье, 2 января, температура воздуха в пределах -5, -10 градусов. Ветер северный, северо-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Также ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. (фото скриншот CityLink)