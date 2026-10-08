Будущее Петрозаводска: опубликована первая часть выступлений экспертов

Научного руководителя проекта «ДНК России» А.В.Полосина о том, как работать с образами будущего.

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4 октября Экспертно-дискуссионный клуб Карелии собрал членов Правительства республики, депутатов Заксобрания и Петросовета, предпринимателей, экспертов, общественных деятелей, журналистов и студентов. Федеральным экспертом семинара стал научный руководитель проекта «ДНК России» Андрей Полосин. Премьер-министр Карелии Андрей Сергеев участвовал в работе на протяжении всего мероприятия.

Для открытого обсуждения был представлен образ Петрозаводска как «Мастерской Русского Севера» – города, где человек может состояться, стать мастером своего дела, создать семью и связать своё будущее с Карелией.