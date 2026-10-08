Будущее Петрозаводска: опубликована первая часть выступлений экспертов

Опубликовано видео первой части семинара по образу будущего Петрозаводска - «Мастерская Русского Севера». Можно увидеть и услышать полные выступления:
- Премьер-министра Карелии А.С.Сергеева о важности работы над образом будущего Карелии и Петрозаводска.
- Доктора экономических наук Ю.В.Савельева с кратким обзором концепции образа будущего Карелии - «Форпост Русского Севера» - как содержательной рамки образа будущего Петрозаводска.
- Кандидата экономических наук М.А.Мазуровского о концепции образа будущего Петрозаводска - «Мастерская Русского Севера».
-
Научного руководителя проекта «ДНК России» А.В.Полосина о том, как работать с образами будущего.
4 октября Экспертно-дискуссионный клуб Карелии собрал членов Правительства республики, депутатов Заксобрания и Петросовета, предпринимателей, экспертов, общественных деятелей, журналистов и студентов. Федеральным экспертом семинара стал научный руководитель проекта «ДНК России» Андрей Полосин. Премьер-министр Карелии Андрей Сергеев участвовал в работе на протяжении всего мероприятия.
Для открытого обсуждения был представлен образ Петрозаводска как «Мастерской Русского Севера» – города, где человек может состояться, стать мастером своего дела, создать семью и связать своё будущее с Карелией.