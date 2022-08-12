В Сортавальском районе произошло два ДТП за два дня

За два дня в Сортавальском районе произошло два дорожно-транспортных происшествия, сообщили в пресс-службе ГИБДД. В одном пострадал пешеход, в другом получили травмы два пассажира легковушки.

В районном центре на перекрестке улиц Выборгское шоссе - Холмистая неустановленный водитель на неустановленной машине наехал на пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому переходу. Местный житель получил травмы, но госпитализирован не был

Во втором происшествии пострадали двое человек. В районе поселка Тельмана водитель авто «Шкода Йети» предположительно уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

«В ДТП получили травмы водитель и два пассажира, один из которых несовершеннолетний. При этом 14-летняя девочка находилась на заднем сиденье и была пристегнута ремнем безопасности»,

- отметили автоинспекторы.

По обоим фактам ДТП проводится проверка. Фото: vk.com/gibddsortavala.