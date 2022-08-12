В Сортавале угон и кражу раскрыли по горячим следам

Сразу два преступления были раскрыты по горячим следам сортавальскими полицейскими. У мужчины угнали автомобиль, у женщины украли телевизионную приставку и планшет. Причастных задержали оперативные сотрудники местного отделения полиции, рассказали в пресс-службе УВД.

Если бы не забывчивость владельца иномарки, угона могло и не быть. Он оставил в замке зажигания ключи и не запер дверцу. Вернувшись на место парковки, машину не обнаружил. В течение суток сотрудники уголовного розыска установили причастного к преступлению.

Им оказался ранее судимый 37-летний местный житель, который признался, что обнаружил авто открытым, когда в состоянии опьянения возвращался домой. В результате недолгого путешествия вместе с машиной он оказался в канаве. В отношении гонщика возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ. Ему может грозить от трех до пяти лет лишения свободы.

Второе преступление - кража у женщины телевизионной приставки, планшета и сувенирного ножа. Сумма ущерба превысила 12 тысяч рублей. Оказалось, что ее супруг распивал спиртное с малознакомым человеком. Позже они вместе покинули квартиру, не закрыв двери. Гость по дороге «вспомнил», что забыл забрать свои вещи. Вернувшись, сложил в рюкзак чужое имущество, рассчитывая в дальнейшем сбыть. 47-летний подозреваемый уже дал признательные показания, ведется следствие.