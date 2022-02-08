В Сортавале высадился международный художественный десант

Жители Сортавалы в эти дни среди заснеженных пейзажей наблюдали группы людей с этюдниками. Это был международный художественный десант, приехавший в Карелию в рамках проекта «Настоящая Россия».

Семь дней 29 студентов и 5 преподавателей из 23 стран – Аргентины, Афганистана, Бразилии, Индии, Испании, Сербии, Сингапура, Эфиопии и других – работали в Сортавальском районе.

Издатель краеведческого альманаха «Сердоболь» Виталий Рыстов познакомил участников творческой экспедиции с художниками Северного Приладожья. Группа также работала в городском парке Ваккосалми, в Рауталахти, в горном парке Рускеала. Затем писали портретную постановку в древнекарельском средневековом костюме, реконструированном по археологическим находкам. Выставили свои этюды по итогам первой недели.

Организаторы экспедиции рассказали, что подобные мероприятия реализуется для иностранных студентов петербургской Академии художеств имени Ильи Репина, чтобы показать многообразие и масштабы России. Студенты уже побывали в Мурманской области, в Хакасии, Бурятии, Эвенкии, и Красноярском крае. Фото: gov.karelia.ru