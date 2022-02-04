Сгоревший храм XVIII века в Карелии восстановят за 130 млн рублей

Первоначальная стоимость проекта по реконструкции кондопожской святыни – Успенской церкви, подожженной подростком в 2018 году, - составляла 143 млн рублей. Окончательная сумма была откорректирована и составила уже 129,9 млн, сообщила ТАСС начальник управления по охране объектов культурного наследия республики Юлия Алипова.

На днях будет объявлен конкурс по выбору подрядчика, который по условиям контракта должен будет провести восстановительные работы в храме в течение двух с половиной лет. При этом не исключено, что в процессе работ проект потребует выделения дополнительных денег, отметили в региональном минкульте.

Средства на выполнение работ, которые были запланированы в госбюджете на текущий год, выделяет министерство культуры РФ, так как проект включен в федеральную программу.

Напомним, Успенская церковь была построена в 1774 году в память о погибших при Кижском восстании 1769-1771 годов. Огонь не смог уничтожить древний алтарь и некоторые другие исторические элементы, что даст возможность сохранить храму статус объекта культурного наследия федерального значения. // Фото: pravoslavie.ru