В следующем году карельский бизнес поддержат на 250 миллионов рублей

Глава РК Артур Парфенчиков считает, что экономике Карелии удалось относительно благополучно пережить осень 2021 года, когда был вновь зафиксирован всплеск коронавирусной инфекции. По его оценке, получилось не допустить «массовых жестких ограничений для бизнеса».

На 2022 год на поддержку предпринимательства решено выделить 250 миллионов рублей, что на 30 процентов больше, чем в 2021 году. Для сравнения, в 2021 году на различные меры экономической поддержки было выделено 174 миллиона рублей.

Вице-премьер карельского правительства Дмитрий Родионов сказал, что субсидии получат только те предприятия, которые имеют паспорт коллективного иммунитета.

- Я бы так жестко границы не закрывал, - сказал губернатор.

Он считает, что бывают случаи, когда паспорт коллективного иммунитета не смогли получить по объективным обстоятельствам. Но в любом случае имеющие такой паспорт будут иметь и приоритет при получении мер поддержки.

Родионов сказал, что в Карелии зарегистрирован общий уровень безработицы - 5,8%. По его оценке, это исторический минимум за последние 5 лет. Родионов считает, что сегодня довольно много возможностей, чтобы устроиться на работу. В настоящее время в республике более 6 тысяч вакансий. // Фото: Evgeny/ Pixabay.com