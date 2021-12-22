Петрозаводск в 2022 году купит 15 новых троллейбусов за 290 миллионов

Глава РК Артур Парфенчиков начал прямую линию с вопроса о транспортной реформе в Петрозаводске. По его словам, сейчас идет разработка новой транспортной схемы, которая может появиться не раньше, чем через год.

- Это серьезная научная работа, - сказал Парфенчиков.

По его словам, в новой транспортной схеме будет сохранен электротранспорт. В связи с этим Петрозаводску уже выделено 290 миллионов, на которые в первом полугодии 2022 годе город должен приобрести не менее 15 новых троллейбусов.

Всего на начало трансляции Парфенчикову поступило 532 вопроса. Примерно 30% из них касаются медицины. Причем большинство вопросов не связаны с пандемией.