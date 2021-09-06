В «Северном потоке-2» уложили последнюю трубу

Nord Stream 2 AG сообщил, что сварил последнюю трубу «Северного потока-2» в Балтийском море. На сайте оператора сказано, что она уже на дне в водах Германии.

Трубе присвоили номер 200 858 и погрузили в море. Теперь ее предстоит состыковать с секцией, которая тянется со стороны Дании. Присоединять трубу будут способом надводного захлеста.

Потом проведут пусконаладку второй нитки, чтобы ввести «Северный поток-2» в эксплуатацию. Это планируют сделать до окончания текущего года.

В компании отметили, что газопровод поможет удовлетворить долгосрочные потребности Европы в голубом топливе и обеспечит безопасные, надежные поставки. // Фото: источник