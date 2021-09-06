Таиланд 1 октября откроет Бангкок для вакцинированных иностранцев

С 1 октября правительство Таиланда откроет Бангкок и прилегающие к нему туристические зоны для въезда вакцинированных туристов. Они смогут посещать указанные властями зоны и не проходить карантин, передает РИА Новости.

Как заявил на брифинге 6 сентября заместитель гендиректора департамента информации МИД Таиланда Натапхану Нопхакун, привитых в том числе и российской вакциной будут впускать в Бангкок, провинции Пхутчабури, Чонбури, Чиангмай и Прачуап Кирикхан.

Ранее власти Таиланда ввели программы «Пхукетская песочница» и «Самуи плюс», в рамках которых соответствующие острова открыли для вакцинированных гостей. Они уже принесли свыше 1,7 миллиарда бат.

Для въезда в Таиланд по указанным программам нужно сначала оформить разрешение в посольстве страны. // Фото: akufh1110/Pixabay