06 сентября 2021, 17:40
Умер французский актер Жан-Поль Бельмондо
Звезда множества популярных кинокартин скончался на 89-м году жизни
Ушел из жизни французский актер Жан-Поль Бельмондо. Об этом сообщает AFP.
Бельмондо скончался в возрасте 88 лет. Причины его смерти не уточняются.
Жан-Поль Бельмондо родился в 1933 году. Начал сниматься в кино в 23 года. После роли в фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании» стал иконой кино «новой волны». Всего Бельмондо сыграл более чем в ста фильмах.
Бельмондо становился лауреатом различных кинопремий. В 2016 году он получил «Золотого льва» за вклад в кинематограф. Фото crossroadsoflife.ru