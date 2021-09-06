Умер французский актер Жан-Поль Бельмондо

Ушел из жизни французский актер Жан-Поль Бельмондо. Об этом сообщает AFP.

Бельмондо скончался в возрасте 88 лет. Причины его смерти не уточняются.

Жан-Поль Бельмондо родился в 1933 году. Начал сниматься в кино в 23 года. После роли в фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании» стал иконой кино «новой волны». Всего Бельмондо сыграл более чем в ста фильмах.

Бельмондо становился лауреатом различных кинопремий. В 2016 году он получил «Золотого льва» за вклад в кинематограф. Фото crossroadsoflife.ru