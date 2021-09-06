Многие пользователи лишатся доступа к WhatsApp

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах с версиями операционных систем Android 4.0.4 и iOS 9. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на сайт приложения.

Новые правила пользования мессенджером начнут действовать с 1 ноября 2021 года. С этого дня WhatsApp будет запускаться только на мобильных устройствах и планшетах с системами iOS 10 и новее, а также Android 4.1 и новее.

Владельцам девайсов с более старыми версиями рекомендовали обновить устройство или сохранить историю чатов до начала ноября, чтобы не потерять важную информацию. Фото pixabay.com/arivera