В Сегежском районе за полгода родились 100 малышей

В отделе ЗАГС Сегежского района зарегистрированы 100 актов о рождении.

«В заключительный день июня маме юбилейного – сотого — малыша торжественно вручено свидетельство о рождении ее первенца – сына Савелия. Государственная регистрация рождения Савелия была произведена с использованием Суперсервиса «Рождение ребенка»,

— сообщает Управление ЗАГС Республики Карелия.

Теперь рождение ребенка можно регистрировать без посещения ЗАГСА.

Суперсервис создан на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Конечно, большинство родителей хотят иметь свидетельство о рождении своего ребенка на бумажном носителе, поэтому бумажную версию родители могут получить в удобное для себя время при личном визите в ведомство.

«За первые шесть месяцев 2023 года в отдел ЗАГС Сегежского района через портал Госуслуг поступило 26 заявлений о рождении, в том числе с использованием суперсервиса «Рождение ребёнка» — 8. //фото Управления ЗАГС Республики Карелия